Oggi Kosovo-Georgia: Vojvoda di nuovo a destra per invertire la rotta

C'è poco in palio nella sfida odierna di Pristina: le nazionali coinvolte non hanno più alcuna chance di qualificarsi a Qatar 2022

Kosovo in campo per onor di firma oggi a Pristina con la Georgia. Vojvoda e compagni, dopo la sconfitta di sabato in Svezia , non hanno più alcuna possibilità di conquistare un posto tra le prime due del gruppo B di qualificazione mondale per la zona Europa, esattamente come gli avversari odierni. In classifica infatti queste due compagini occupano la penultima e l'ultima posizione del girone a due gare dalla fine, con rispettivamente 4 ed 1 punto, ben lontani dal terzo posto della Grecia (9 punti e una partita in meno), dal secondo della Svezia (12 e una partita in meno) e dal primo della Spagna (13).

VOJVODA - Per una partita valida per poco più che qualche punto nel ranking, Vojvoda dovrebbe partire titolare, stavolta come terzino destro, a differenza dell'ultima partita in cui è stato schierato a sinistra. Il granata, sino ad oggi certezza assoluta della sua nazionale ma non troppo entusiasmante nelle ultime apparizioni, deve comunque fronteggiare la concorrenza dei laterali Hadergjonaj (27enne del Kasimpasa) e Domgjoni (24enne del Lucerna), dopo una prova non brillante in Svezia in cui ha sofferto particolarmente lo juventino Kulusevski. Per Vojvoda è stato un inizio di stagione sicuramente non entusiasmante a livello personale tra le panchine nel Torino e risultati non eccezionali col Kosovo.