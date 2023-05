Palladino pre Torino-Monza: “Voglio una squadra affamata. Izzo? Gli siamo vicini”

Le parole dell'allenatore dei brianzoli in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Toro di Ivan Juric

Alla vigilia di Torino-Monza, gara valida per il 34° turno del campionato di Serie A, il tecnico dei brianzoli, Raffaele Palladino, ha presentato la partita in conferenza stampa. Di seguito le parole dell'allenatore, il quale, causa squalifica, non potrà però essere in panchina nella sfida contro il suo ex compagno di squadra Ivan Juric: "Mi spiace non poterlo affrontare sul campo, mi avrebbe fatto piacere abbracciarlo, Ivan è un amico. La partita di domani vale tanto, andiamo ad affrontare una squadra che ti mette veramente in difficoltà. Voglio vedere una squadra affamata. Turnover? Ci stiamo pensando".

"Un'offerta della Juventus? Non ho ricevuto nessuna telefonata" — Palladino ha poi parlato del suo lavoro sinora da allenatore del Monza e delle voci di mercato che lo accostano alla Juventus: "Sono semplicemente me stesso con i miei ragazzi, mi viene naturale. Oltre i calciatori ci sono gli uomini, anzi vengono prima. Ogni giorno, ogni minuto imparo qualcosa. Quest'anno per me è stata una scuola. In questo lavoro non puoi non sbagliare, ed è giusto così. Nonostante i risultati ci sono state anche tante difficoltà, ma le abbiamo superate tutti insieme. Un'offerta dalla Juve? Non ho ricevuto nessuna telefonata da parte di nessun club, queste cose le gestisce il mio agente. Non voglio sentire nulla che non sia extra Monza. Il focus deve essere sulla squadra".

"Vicini a Izzo, è una grandissima persona" — Da Izzo a Berlusconi passando per Ibrahimovic e Gytkjaer, il tecnico del Monza si è espresso così sui singoli: "Con Izzo c'è un rapporto umano fantastico, oltre che essere un gran calciatore è anche una grandissima persona. E' un ragazzo genuino, gli siamo vicini per ciò che gli sta accadendo. Ibra? l'ho conosciuto alla Juve, quando giocava era un mio modello di gioco. Mi accodo a ciò che ha detto Galliani, non si parla di mercato. Gytkjaer? E' sempre pronto e affamato di gol, quando posso lo inserisco in campo. Ha avuto tante occasioni ma è stato anche un po' sfortunato, mi auguro che da qui a fine campionato possa farne qualcun altro. Berlusconi? L'ho sentito in questi giorni, è in grande forma, sta bene. Mi trasmette sempre grande passione e voglia di vincere".

"Scudetto Napoli? Merito a Spalletti, è un allenatore fantastico" — Palladino ha poi anche riservato alcune parole sullo Scudetto appena vinto dal Napoli: "Il Napoli ha un allenatore fantastico, che ha vinto poco per quelle che sono le sue qualità. Va dato merito a lui e alla società che hanno avuto il coraggio di cambiare. Sono felice per la mia città. Ho sempre simpatizzato Napoli, ma non ho mai tifato per una squadra".