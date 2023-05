Torino-Monza, la biglietteria: ancora grande disponibilità in tutti i settori

Nonostante la corsa all'ottavo posto sia più viva che mai e quello con il Monza sia un vero e proprio scontro diretto per un piazzamento che potrebbe rivelarsi molto interessante, sta procedendo a rilento la vendita dei biglietti per la gara di domenica. A poco più di ventiquattro ore dal fischio d'inizio della sfida con i brianzoli, risultano ancora tantissimi tagliandi disponibili in tutti i settori dello stadio. Persino la Curva Maratona, cuore pulsante del tifo granata, è ancora molto distante dall'"esaurito".

Vendita a rilento: le info

Sta dunque procedendo decisamente a rilento la prevendita, con il rischio che per una gara importante lo stadio si presenti con ampi spazi vuoti. La palla passa ora ai tifosi granata, che avranno ancora tempo per assicurarsi un biglietto (Qui tutte le informazioni per l'acquisto) ed assistere ad una gara fondamentale per raggiungere un ottavo posto che a fine stagione - in base a diverse variabili - potrebbe anche significare Conference League.