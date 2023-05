Sampdoria-Torino, Stankovic contro Juric: a Marassi soffia aria balcanica

Il confronto tra i tecnici: il serbo non è riuscito a rialzare i blucerchiati dai bassifondi della classifica, il croato, in due anni, ha dato un'identità al suo Toro

Sampdoria-Torino sarà una partita tra allenatori giovani (47 anni Juric, 44 Stankovic), che si sfideranno per la seconda volta in carriera. L'unico precedente tra i due risale al girone d'andata di questa Serie A: lo scorso novembre sotto la Mole finì 2-0 per Ivan, che dimostrò di aver trasmesso alla propria squadra una compattezza ed un'idea di gioco migliore rispetto all'avversario. Sei mesi dopo i due saranno ancora faccia a faccia: da un lato il granata, che viaggia verso un finale di stagione senza obiettivi, dall'altra il blucerchiato, che proverà a giocarsi nelle ultime partite le rimanenti e flebili chance di salvezza.

Juric e Stankovic: i risultati del loro lavoro

A livello caratteriale, Juric e Stankovic sono molto simili. Cresciuti in una zona del globo piena di tensioni sul finale dello scorso secolo, i due hanno sviluppato una grandissima tenacia e grinta, che cercano di trasmettere ai propri giocatori. A questo proposito, sino ad adesso, il croato è riuscito a dare un'identità al suo Torino, che, contro qualunque avversario, non disdegna a proporre il proprio gioco e ad aggredire alto. Non ha fatto altrettanto bene, invece, Dejan Stankovic, che, complici anche i problemi societari che non gli hanno facilitato il lavoro, non è stato in grado di rialzare la sua Sampdoria dai bassifondi della classifica.