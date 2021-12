Singo: il doppio errore di gioventù cambia Torino-Empoli. Ma Juric lo perdona

L'espulsione di Wilfried Singo arrivata al 32' ha capovolto la gara in corso all'Olimpico Grande Torino contro l'Empoli

Un'ingenuità che lascia la squadra in dieci: da quell'istante in poi, la partita prende un andazzo diverso, cambiando del tutto. L'espulsione di Wilfried Singo arrivata al minuto 32 del primo tempo con i granata in vantaggio 2-0 capovolge la gara in corso all'Olimpico Grande Torino. Non si può negare il fatto che l'episodio che ha visto sfortunato protagonista l'esterno ivoriano abbia senz'altro condizionato la gara: da tre punti quasi sicuri col controllo della partita in mano, al pareggio toscano. Un'episodio chiave che ci riporta (in un certo senso) a un anno fa, ma in un altro stadio e con un'avversaria diversa.

INGENUITA' - Ivan Juric al termine della partita non si sbilancia in merito all'episodio chiave della gara (LEGGI QUI): "Se mi posso permettere, vorrei evitare di commentare la decisione dell'arbitro perché so che per loro è difficile". La verità è che - giusta o meno - l'espulsione ha cambiato del tutto la partita. Doppia ingenuità commessa da Singo: prima sbaglia la lettura sul rinvio del portiere (responsabilità in parte anche di Zima) e successivamente usa in maniera inopportuna il fisico per fermare Di Francesco. La partita fino al 30' era nelle mani del Torino, magari tanto valeva rimanere in undici e lasciar andare in porta l'avversario, ammesso che avesse segnato. Ma il tecnico croato, come è ovvio che sia, non getta la croce addosso a nessuno: "Zima e Singo sono due ragazzi giovani, ci sta che possano sbagliare - ha detto il tecnico -. Avrebbero dovuto parlarsi di più in quella circostanza, ma sono entrambi due tipi silenziosi". Di errore di inesperienza si può parlare, è quindi il momento di imparare la lezione. Singo avrà qualche tempo per pensarci su visto che ovviamente sarà squalificato per Cagliari-Torino.