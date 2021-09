Sondaggio – Quale coppia di trequartisti schierereste dal 1′ contro il Sassuolo?

Sondaggio TN in vista del prossimo impegno di campionato: quale coppia di trequartisti schierereste dal 1' contro il Sassuolo?

Si avvicina la quarta giornata di campionato e le opzioni sulla trequarti del Torino si fanno sempre più interessanti. Il tecnico croato, non tenendo conto di Simone Verdi che è alle prese con il recupero in seguito a un affaticamento muscolare, per la sfida di venerdì a Reggio Emilia contro il Sassuolo ha a disposizione cinque giocatori da impiegare come trequartisti: Marko Pjaca, Dennis Praet, Josip Brekalo, Tommaso Pobega e Karol Linetty. Nell'ultima partita contro la Salernitana sono stati schierati dall'inizio o a gara in corso tutti gli ultimi nuovi acquisti granata (Zima dal 1', mentre Pobega e Praet a gara in corso) tranne Brekalo, preso in prestito con diritto di riscatto dal Wolfsburg.