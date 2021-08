Torino-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla in tv o streaming

Tutte le news, le probabili formazioni e le informazioni utili per poter vedere la partita

Ritorna la Serie A. Il Torino chiuderà gli anticipi alle 20.45 sfidando l'Atalanta di Gasperini. Una sfida nella sfida, maestro contro allievo visto che Juric è cresciuto studiando e imparando proprio dall'allenatore degli orobici. Non ci sarà in panchina però il tecnico croato, che deve scontare un turno di squalifica e in panchina al suo posto c'è Matteo Paro. La partita sarà anche la prima di campionato con una buona cornice di pubblico (in Coppa Italia erano ancora pochi i presenti).