Torino, i convocati per l’Atalanta: out Ansaldi, Millico e Zaza. C’è Belotti

Gli uomini scelti dal tecnico croato per la partita di stasera

Questa sera il Torino fa il suo esordio nel campionato di Serie A 21/22 allo Stadio Olimpico Grande Torino con l'Atalanta (calcio d'inizio 20:45). Per questa gara Juric convoca 23 giocatori. Non recuperano Ansaldi (causa affaticamento ai flessori della coscia destra), Millico (per un problema distrattivo all’adduttore della coscia sinistra) Kone e Zaza (problemi per entrambi al ginocchio sinistro). Fuori anche Falque. Belotti c'è ma salvo sorprese partirà dalla panchina.