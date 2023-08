Torino, Cairo: “Ricci rimane. Malinovskyi? Mai trattato”

"Avete visto la pagina di oggi sulla Gazzetta? Le 8 edizioni precedenti hanno fatto vedere calciatori delle cinque squadre (l'anno scorso c'era l'Atalanta), 88 di loro hanno esordito in Serie A e 80 in Serie B. Sono numeri importanti. Non è il merito del torneo, perché hai delle squadre che investono nel vivaio, però questo è un appuntamento dove gli osservatori vengono volentieri perché osservano squadre e calciatori che sicuramente verrano fuori. Noi abbiamo fatto otto edizioni, quattro squadre, quindi 32 per 15 giocatori per media squadra, vuol dire 640. 160 hanno giocato, vuol dire che uno su quattro diventa un giocatore o di Serie A o di Serie B ".