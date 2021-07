Torino, carica da dg vacante dopo addio Comi: la decisione momentanea di Cairo

Dopo l'addio di Comi, la casella di Direttore Generale è rimasta vuota. Cairo però ha fiducia nelle risorse interne societarie per rimpiazzarlo

Con il raduno allo Stadio Olimpico di martedì , i primi allenamenti e con la presentazione alla stampa del nuovo allenatore Ivan Juric , è partita ufficialmente la stagione 2021/2022 del Torino. Una stagione che per il Torino deve essere quella della svolta e della riscossa, viste le scelte prese dalla società nel corso di quest'estate. Ci sono stati cambiamenti a tutti i livelli: dalla volontà di puntare su Berisha e Milinkovic-Savic nel ruolo di portiere al cambio di allenatore, passando per gli stravolgimenti societari ai "piani alti", come l'allontanamento di Bava dal ruolo di Responsabile del Settore giovanile o di Comi da quello Direttore generale del Torino FC. Se per quel che riguarda il settore giovanile, con Ludergnani è già stato trovato un rimpiazzo, per quel che riguarda il ruolo di dg la casella è però ancora vuota.

CAIRO - Circa questo tema, nella conferenza stampa di presentazione di Juric, il Presidente Cairo si è espresso così: "Non abbiamo inserito per ora un Direttore generale ma abbiamo all'interno della società delle persone che hanno il potenziale per arrivarci. Quindi è giusto liberare la strada davanti per vedere se questo è possibile". Al momento quindi il patron granata non ha ancora indicato chiaramente il nome del successore di Comi, ma ha sottolineato la fiducia nelle risorse interne della società, con alcuni personaggi che potrebbero essere in predicato di una promozione. Non è un mistero tuttavia che nel frattempo lo stesso presidente inizierà a guardarsi intorno per capire se possa esserci una figura dirigenziale reperibile al di fuori del Torino: novità anche dall'esterno, dunque, non sono escluse.