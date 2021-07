UFFICIALE – Toro, nuovo ruolo per Moretti: è collaboratore dell’area tecnica

Terzo ruolo in tre anni per l'ex difensore granata: ora affiancherà Vagnati

Come anticipato già nelle scorse settimane, Emiliano Moretti non sarà il team manager del Toro nella prossima stagione. Per l'ex difensore granata arriva dunque un nuovo ruolo nei quadri della società: entrerà a far parte dell'area tecnica affiancando il dt Davide Vagnati. Per Moretti si tratta del terzo anno da dirigente in granata ma soprattutto del terzo ruolo differente: inizialmente collaboratore tecnico-societario, l'ex difensore ha ricoperto il ruolo di team manager prima della nuova nomina.