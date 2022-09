Torino, che voto al calciomercato? Vince il 5, ma i lettori si dividono

Oltre l'80% dei votanti non reputa il mercato granata meritevole di un voto superiore al 6

Come di consueto al termine del mercato, con il nostro tradizionale sondaggio, abbiamo voluto chiedere ai nostri lettori di dare un voto al calciomercato estivo del Torino. I votanti sono stati 2809 e hanno dimostrato una netta spaccatura: metà di questi ha considerato l'operato del club sufficiente, l'altra metà invece no. Tra chi ha valutato in modo positivo il mercato del Torino, il voto che più è stato scelto è il 6 (sufficiente), assegnato dal 33,04% dei votanti, mentre il 7 (buono) è stato scelto dal 16,91%. Solo l'1,46% l'ha considerato invece ottimo, dandogli un 8. Dall'altro lato, il 38,52% dei votanti, ovvero la maggioranza assoluta, reputa quello estivo un mercato da 5 (insufficiente), mentre il 10,07% addirittura da 4 (gravemente insufficiente).