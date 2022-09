UFFICIALE – Brian Pietroluongo al Perugia a titolo definitivo

Il portiere classe 2005, lo scorso anno in forze nel Torino Under 17, e quest'anno in Primavera, Brian Pietroluongo, lascia il club granata e si trasferisce alla Primavera del Perugia. Chiuso dalla concorrenza nel ruolo, e complice la giovane età, quest'anno non ha giocato nemmeno 1' nel campionato Primavera 1 con la maglia granata.