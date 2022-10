Torino-Cittadella 4-0, l’analisi dei gol: finalmente un centro su palla inattiva

Il Torino vince con un netto 4-0 in Coppa Italia contro il Cittadella. Con questo risultato i granata si guadagnano l'accesso agli ottavi di finale della competizione dove sfideranno il Milan. Nonostante il largo punteggio finale la partita è stata però più ostica del previsto e la via del gol è stata trovata con facilità solo nell'ultima parte di gara. Di seguito analizziamo le azioni che hanno portato ai quattro gol realizzati dai ragazzi di Juric in questo match.