Torino, Coppa Italia e diritti tv: cosa porta l’ottavo posto anche senza Europa

Serie A, gli incassi derivanti dai diritti tv: quanto riceve chi arriva ottavo

Non solo, l'8° posto in campionato garantirebbe un introito maggiore nelle casse del club per quanto riguarda gli incassi relativi alla cessioni dei diritti tv. La Lega Serie A stanzia un montepremi totale di 162 milioni, che sarà distribuito ai venti club in base al loro piazzamento nella classifica finale. In caso di ottava posizione, al Torino andrebbero 8,3 milioni di euro, ovvero 900mila in più rispetto a chi conclude nono (7,4 milioni) e 2 milioni in più a chi arriva decimo (6,3). Qui di seguito gli incassi dei club in base al piazzamento in classifica.