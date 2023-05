Toro, dubbio Radonjic contro l’Inter: il serbo potrebbe non recuperare

Il trequartista serbo non scende in campo dal 22 aprile: Juric proverà a recuperarlo in extremis

Luca Sardo Redattore

Sabato alle 18.30 il Torino scenderà in campo per l’ultima volta in questa stagione: tra le mura granata i ragazzi di Juric ospiteranno l’Inter di Inzaghi. Per il Toro sarà importante provare a vincere per terminare il campionato all’ottavo posto e aspettare un’eventuale sentenza dalla UEFA che possa escludere la Juventus dalle Coppe Europee la prossima stagione: in quel caso i granata - battendo l’Inter - si qualificherebbero in Conference League.