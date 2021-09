Torino, il bilancio dei Nazionali: spicca Linetty, male Rincon e Rodriguez

Indicazioni importanti anche da Vojvoda, impiegato anche a sinistra, bene anche Sanabria, Praet e Lukic

BILANCIO POSITIVO - Tra i giocatori granata che si sono distinti maggiormente c'è Linetty. Il polacco si è conquistato un posto di rilievo in Nazionale con Paulo Sousa. Il cambio di passo è arrivato con il cambio di ruolo: se da trequartista con Juric non aveva convinto, da interno in mediana Linetty è stato un punto fermo, segnando 2 reti in 3 partite. Bilancio positivo anche per Praet e Sanabria, che hanno disputato solo una partita su tre, ma da protagonisti. Praet, dopo due panchine, ha giocato da titolare contro la Bielorussia come interno destro di centrocampo e ha regalato i 3 punti al suo Belgio con un gol; Sanabria ha messo la firma nel pareggio del suo Paraguay contro la Colombia prima di saltare la seconda partita per stare accanto alla moglie partoriente. Indicazioni importanti anche da Vojvoda, che con il suo Kosovo ha giocato tutti i 270'. L'esterno granata è stato impiegato come terzino non solo sulla destra, posizione occupata anche al Torino, ma anche a sinistra, una soluzione inedita che potrà essere valutata da Juric. Per Lukic conferme come interno di centrocampo con la Serbia, in cui è parso a suo agio nel ruolo che sta interpretando anche al Toro. En plein per la Nigeria di Aina, titolare nell'unica partita disputata prima di tornare in Italia. Conferme infine da titolare con l'Albania per Berisha, fatto riposare solo nell'ultimo match.