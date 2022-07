Torino, il bilancio del ritiro: identità chiara e problemi fisici. Allarme Zima

Il modo di interpretare il calcio quindi non è cambiato. Il Toro continua a proporsi come una squadra aggressiva, che effettua un pressing molto alto e che non ha paura di far circolare il pallone. Una possibile novità in questo senso però, potrebbe essere un piccolo ma significativo cambio di modulo. Come è risaputo, Juric è solito adottare il 3-4-2-1, ma già in diverse occasioni in questo precampionato, ha schierato i suoi con il 3-4-1-2, inserendo Lukic o Linetty sulla trequarti, alle spalle di due punte leggere che partono molto larghe, come, per esempio, Seck e Radonjic. Se questa è una volontà precisa del tecnico croato, oppure una mossa fatta per necessità in assenza di rinforzi dal mercato, lo scopriremo presto, ma quel che è certo è che per Juric sarebbe una novità significativa.