Torino, il pagellone di metà stagione: Karamoh 5.5, fin qui non ha colpito

Al franco-ivoriano, match del Dall'Ara a parte, Juric ha concesso solo qualche piccolo spezzone di partita

Luca Bonello

Con la sosta invernale su Toro News torna l’appuntamento con i pagelloni di metà stagione: a ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma le gare fin qui disputate da agosto a novembre. Buona lettura.

Pochi minuti a disposizione di Yann Karamoh in questi primi tre mesi con la maglia del Torino. Il franco-ivoriano, approdato sotto la Mole negli ultimi giorni dell'ultima sessione di calciomercato, non ha sinora trovato grande spazio, anche a causa di una condizione fisica non eccelsa al momento del suo arrivo in granata, sulla quale ha dovuto lavorare molto per poter rientrare tra le scelte di Juric. Chiuso inoltre dalla grande concorrenza sulla trequarti, ha avuto la sua occasione a Bologna, ma, purtroppo, tra qualche tocco in più e conclusioni imprecise, non è stato in grado di sfruttarla. In generale, comunque, tre mesi in cui si è visto poco e, in più, quando è sceso in campo, non ha mai dato la sensazione di poter insidiare i titolari, né sulla trequarti, né in attacco.

Karamoh, partita flop: Udinese-Torino 1-2 — Il peggior spezzone di gara giocato da Karamoh è quello della Dacia Arena contro l'Udinese. In quel caso, subentrò a Pellegri all'89' e, sul finale di partita, in campo aperto, sprecò un'occasione clamorosa per chiudere la pratica, costringendo così il Toro ad un finale di sofferenza.

Karamoh, partita top: Torino-Empoli 1-1 — Tra i vari spezzoni di gara giocati da Karamoh in stagione, quello in cui si è particolarmente distinto è quello contro l'Empoli, ovvero quando è subentrato a Djidji all'88'. In un finale di partita concitato e in cui il Toro attaccava alla ricerca del pareggio, il suo ingresso è stato decisivo, dato che da un suo spunto è nata l'azione del gol fortuito di Lukic.

Karamoh, il pagellone di metà stagione: il voto — Per Karamoh è ancora tanto il lavoro da fare per poter affermarsi in questo Torino e per giocare con continuità. A lui, infatti, Juric non gli ha concesso altro che piccoli spezzoni di gara, durante i quali, però, non ha mai dato la sensazione di poter insidiare i titolarissimi. In più, a Bologna, match in cui ha avuto l'occasione di mettersi in mostra e di scalare le gerarchie, non ha convinto appieno. Per questo motivo, il suo voto dopo i primi tre mesi di stagione si attesta sul 5,5.