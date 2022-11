Torino, il pagellone di metà stagione: Singo 5,5, ci si aspetta molto di più

Per l'ivoriano, tre mesi di prestazioni piatte e sottotono, al di là di qualche rara eccezione. Da uno come lui è lecito attendersi ben altro

Luca Bonello

Tutt'altro che entusiasmante questa prima parte di stagione per Wilfried Singo. L'ivoriano poche volte si è reso pericoloso in zona gol, e, anche in zona difensiva, non ha mai convinto al 100%. Una serie di prestazioni piatte, e spesso sottotono, hanno portato Juric a preferirgli Aina e Lazaro, nonostante lui fosse la prima scelta assoluta sulle fasce nella scorsa annata. L'infortunio del nigeriano gli ha poi permesso di recuperare la titolarità nelle ultime gare, ma, comunque, non ha mai brillato del tutto. Da un giocatore con le sue potenzialità, soprattutto fisiche e di gamba, ci si aspetta molto di più.

Partita flop: Torino-Lazio 0-0 — In questi primi tre mesi di stagione costellati da partite poco al di sotto alla sufficienza, la peggiore disputata da Singo è stata quella casalinga contro la Lazio alla seconda giornata. In quell'occasione, l'esterno, facendosi sfuggire Marusic, ha quasi permesso ai biancocelesti di passare in vantaggio, e, inoltre, ha sbagliato molto dal punto di vista tecnico per tutta la gara. In generale, si può affermare che quella non sia stata la sua migliore prestazione in termini qualitativi. In più, ha dimostrato che quando il suo dirimpettaio non lo soffre fisicamente, lui va in difficoltà.

Partita top: Roma-Torino 1-1 — Nella piattezza delle prestazioni di Singo, un leggero sussulto è arrivato nel match dell'Olimpico contro la Roma, quando 10' dopo l'inizio del secondo tempo ha pennellato un cross perfetto per la testa di Linetty, che ha poi portato in vantaggio il Toro. Successivamente, è stato anche in grado di ripetersi, mettendo sui piedi di Sanabria il pallone del potenziale 0-2. Nonostante due ottime giocate, però, a rovinare una possibile ottima prestazione, è stato il suo pasticcio che ha dato il via all'azione del rigore.

Voto: 5,5 — In generale, una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative per Singo, un giocatore che, sulla fascia, dovrebbe garantire maggior qualità in zona offensiva e che, con la sua velocità, dovrebbe essere in grado di creare superiorità numerica in avanti. Nulla di questo, a parte rare eccezioni, si è però visto in questi tre mesi, nei quali, comunque, l'ivoriano non è mai stato disastroso. Per questo motivo, la sua valutazione si attesta sul 5,5.