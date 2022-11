Torino, il pagellone di metà stagione: Djidji 6.5, esperienza e primo gol granata

L'avvio di stagione del difensore francese ha rispettato le aspettative di Ivan Juric, poche sbavature e molta esperienza

Irene Nicola

Su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni di metà stagione: a ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma la prima parte di stagione 2022-2023. Buona lettura.

Koffi Djidji si conferma uno dei punti saldi della retroguardia del Torino. L'avvio di stagione del difensore francese ha rispettato le aspettative di Ivan Juric, poche sbavature e molta esperienza per guidare un reparto sempre più giovane. Djidji ha guadagnato la piena fiducia del tecnico croato, che non a caso ha scelto lui all'esordio con il Monza per il ruolo di centrale nella prima gara senza Bremer. Dijdji è stato poi schierato in tutte le partite più complicate, prevalentemente come braccetto a destra, per limitare giocatori del calibro di Kvaratskhelia o Leao. "Djidji è un difensore moderno, ha gamba e forza fisica - aveva detto Juric su di lui - Con lui possiamo giocare in spazi aperti". Qualche errore inevitabilmente c'è stato, un esempio il rigore regalato alla Roma, ma rispetto allo scorso anno le sbavature sono state davvero poche, a fronte di prestazioni solide e di personalità. Anche l'ultima gara del 2022 lo ha dimostrato, con l'ingenuità del rigore ma con una prestazione complessivamente di livello.

Djidji, partita flop: Torino-Empoli — La partita in cui Djidji è sembrato più in difficoltà è stata Torino-Empoli. I granata in quella gara, dominata nel gioco e nel numero di occasioni tentate, erano passati immeritatamente in svantaggio al 49' quando Mattia Destro aveva battuto Vanja in rovesciata. Il portiere granata non certamente impeccabile nell'intervento, ma l'azione del gol parte da una marcatura troppo morbida di Djidji sull'attaccante dell'Empoli, libero di sistemarsi il pallone e coordinarsi per l'acrobazia. Fino a quel momento la gara del francese era stata attenta, ma quella disattenzione era stata decisiva.

Djidji, partita top: Torino-Milan — La partita migliore è stata indubbiamente quella contro il Milan campione d'Italia. La prima vittoria contro una big della gestione Juric porta anche la firma di Koffi Djidji. Il primo gol in maglia granata, una bella girata in area, arriva in una gara fondamentale e apre le porte per una vittoria di prestigio. La rete è la ciliegina sulla torta, ma in generale la prestazione contro i rossoneri è stata notevole.

Djidji, voto: 6.5 — Complessivamente, dunque, prima parte di stagione più che positiva per Koffi Djidji. Errori ridotti al minimo, interventi più ordinati, esperienza e carattere sono stati gli elementi che hanno caratterizzato gli ultimi mesi del 2022 del francese. Il suo voto è 6.5.