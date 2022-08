Toro-Lazio, duello tra attaccanti: il funzionale Sanabria sfida il bomber Immobile

Quest'oggi - sabato 20 agosto - alle ore 18:30, Torino e Lazio si troveranno faccia a faccia sul terreno dell'Olimpico Grande Torino, dove si sfideranno nel match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Entrambe le squadre non abbandoneranno i moduli tipici dei loro allenatori: per i granata sarà infatti ancora 3-4-2-1, mentre per i biancocelesti 4-3-3, e a guidare i due attacchi ci saranno rispettivamente Antonio Sanabria e Ciro Immobile .

I due sono quindi attaccanti con caratteristiche di gioco diverse, ma non si differenziano solo per questo. Immobile, infatti, inizia questa stagione consapevole della sua posizione nel sistema Lazio: è l'attaccante titolare, l'idolo della piazza ed è anche un possibile capitano. Insomma, un giocatore che ha trovato la sua dimensione e, dopo sei stagioni in doppia cifra, si presenta a questo nuovo campionato voglioso di continuare la striscia. Dall'altro lato invece troviamo Sanabria. Arrivato a Torino nell'estate del 2021, in questi primi 18 mesi in granata ha spesso subito la concorrenza di Belotti, specialmente quando con Juric entrambi erano a disposizione ed il tecnico aveva facoltà di scelta. Con l'addio del Gallo però, ora è lui il giocatore designato per guidare dell'attacco. Questa stagione può essere infatti la sua chance per conquistarsi la titolarità assoluta al centro del reparto offensivo granata.