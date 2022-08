Toro, Juric non chiude al mercato in attacco: “Possono servire più opzioni”

Juric ha parlato questa mattina nella consueta conferenza stampa prematch contro la Lazio. Il mister ha richiesto esplicitamente un uomo in più nel reparto offensivo quando elencava le mancanze della rosa: "In attacco dobbiamo vedere se possiamo mettere ancora qualcosa in più". Sanabria e Pellegri quindi per il tecnico non sono sufficienti. Dopotutto il Torino ha perso nel mercato estivo a parametro zero il bomber titolare degli ultimi anni cioè il capitano Andrea Belotti, era perciò preventivabile che servisse un altro calciatore in più per sostituirlo. Del resto lo stesso Juric è stato chiaro nell'indicare che sono i cambi offensivi a poter decidere le partite: "In avanti aggiungere qualcuno potrebbe permetterci di avere qualche opzione in più".