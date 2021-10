Torino, Marco Salvucci sarà il nuovo Responsabile dell’area medica

Sostituirà Paolo Minafra, che ha dato le dimissioni dopo lo sfogo di Ivan Juric successivo al derby con la Juventus

Dopo lo sfogo post-derby di Ivan Juric relativo alla questione infortunati, il Torino ha posto fine in modo consensuale al rapporto professionale con il responsabile sanitario Paolo Minafra . Per rimpiazzarlo, il club ha puntato gli occhi sul Dottor Marco Salvucci. Manca l'ufficialità, ma Salvucci è pronto a diventare coordinatore sanitario del Torino FC.

Per Salvucci sarà un ritorno in granata dopo la breve esperienza nella stagione 15/16, nella quale ha svolto il ruolo di Responsabile medico della Prima squadra. Nella sua carriera nel mondo del calcio, iniziata nel 2012, ha lavorato per molte squadre importanti come Novara, Varese, Spezia e Alessandria. L'ultima sua esperienza è stata nella Juventus U23, dopo la quale si è concesso una pausa dal mondo del pallone, che però, con ogni probabilità, si chiuderà a breve, con l'approdo in granata, sponda Toro.