Torino, match day per la Primavera. Due giorni di riposo per la prima squadra

Match day per la Primavera del Torino, che scenderà in campo alle ore 11:00 contro il Cagliari in casa per la diciottesima giornata di campionato, alla ricerca di una vittoria che manca da 4 gare tra campionato e Coppa Italia. Come di consueto, potrete seguire l’incontro in diretta testuale sulle nostre colonne, insieme a tutti i contenuti del pre e del post partita. La diretta tv è invece assicurata da Sportitalia (canale 60 digitale terrestre).