Torino-Napoli, le ultime dai campi: maglia speciale per i granata

Seguite con noi di Toro News le ultime novità sul prepartita di Torino-Napoli, match valido per il 36° turno di Serie A

14:32 - Durante l'intervallo della partita ci sarà spazio per i Sensounico che si esibiranno con “Quel giorno di pioggia” in occasione delle recenti celebrazioni per il 4 maggio