LIVE! Torino-Napoli 0-0

Seguite la diretta testuale del match valido per la 36^ giornata del campionato di Serie A qui con noi su Toro News

Il Torino torna in campo per la terzultima partita della stagione 2021/22. I granata quest'oggi ospiteranno il Napoli di Luciano Spalletti. I ragazzi di Ivan Juric scendono in campo per difendere il decimo posto in classifica ottenuto dopo la vittoria per 1-3 ad Empoli ottenuta nell'ultimo turno. I partenopei invece la scorsa giornata hanno vinto 6-1 in casa contro il Sassuolo.