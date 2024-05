Torino, niente promozione per il Venezia di Vanoli: ecco quando finirà i playoff

Il Venezia ha perso contro lo Spezia nell'ultimo turno e ha mancato così la promozione diretta in Serie A: il tecnico Vanoli che piace al Toro dovrà proseguire il lavoro in laguna ai playoff

Federico De Milano Redattore 11 maggio 2024 (modifica il 11 maggio 2024 | 06:22)

Con l'addio a fine stagione di Ivan Juric che appare ogni giorno sempre più probabile, il Torino sta valutando un elenco di nomi per la sua sostituzione. Uno dei primi nomi per la successione del croato è quello di Paolo Vanoli, attuale allenatore del Venezia in Serie B che ha conquistato molte persone grazie al suo buon operato in laguna (QUI L'ANALISI DEL SUO PROFILO). Nella serata di ieri si è conclusa la regular season del campionato cadetto che non è stata ottimale per il tecnico nel mirino dei granata.

Serie B: il Venezia di Vanoli manca la promozione diretta in A, dovrà passare dai playoff — Il 38° ed ultimo turno di Serie B non è stato benevolo per il Venezia di Vanoli. Ieri sera è infatti arrivata una sconfitta per 2-1 sul campo dello Spezia e così facendo la formazione lagunare ha mancato l'accesso diretto alla Serie A che sarebbe potuto arrivare in caso di vittoria e contemporaneo risultato negativo del Como contro il Cosenza. In questo modo a salire direttamente in A è stata la squadra lombarda assieme al Parma. Il Venezia ha chiuso quindi il campionato di Serie B al terzo posto con 70 punti fatti, 69 reti segnate e 46 subite. Nonostante la serata storta a La Spezia, il lavoro di Vanoli con il Venezia continua ad essere più che positivo dal momento che aveva raccolto questa squadra nel mese di novembre 2022 in penultima posizione in B e l'ha trascinata fino ad un passo dalla Serie A.

Le date dei playoff di Serie B: ecco quando Vanoli potrebbe liberarsi per il Toro — Non tutto è perduto però per il Venezia e per il suo allenatore perché ora comincia il percorso dei playoff ai quali partecipano sei squadre intenzionate a prendersi l'ultimo posto disponibile per la promozione. Il quadro dei playoff vede Venezia e Cremonese teste di serie e già qualificate alle semifinali dove incontreranno rispettivamente le vincitrici dei confronti Palermo-Sampdoria e Catanzaro-Brescia. Vanoli attende quindi di capire se dovrà vedersela in semifinale con i rosanero oppure con i blucerchiati, due piazze storiche che vogliono tornare in Serie A. Le date di questa semifinale sono il 20 maggio per il match d'andata e il 24 quello di ritorno. Se il Venezia dovesse vincere questo turno e approdare in finale giocherà ancora poi il 30 maggio e il 2 giugno. Vanoli potrà quindi liberarsi per il Torino a partire da quest'ultima data, una settimana dopo la fine del campionato di Serie A, quando le strade tra i granata e Juric dovrebbero essersi già separate.

