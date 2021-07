Torino, passa la linea Vagnati: Cairo è con lui, ora bisogna invertire la rotta

L’uscita di scena di Bava e il prossimo ingresso di Ludergnani rappresentano un grande attestato di fiducia del presidente al suo giovane direttore sportivo

STRATEGIE - Tra l’altro Vagnati avrà un suo uomo in più nell’organigramma societario, ovvero Ruggero Ludergnani, che a breve verrà nominato nuovo responsabile delle giovanili del Torino. A Ludergnani Vagnati lascerà grande libertà per rilanciare un settore giovanile in difficoltà nelle ultime annate. Al direttore sportivo ligure, invece, spetterà l’incarico di sistemare la rosa della Prima Squadra, operando sia in entrata che in uscita. Nel mese di giugno è stata impostata una strategia per la porta, dove si punterà sulla competizione tra Berisha, un altro fedelissimo di Vagnati, e Milinkovic-Savic. Adesso, però, bisognerà operare negli altri reparti che necessitano di rinforzi oculati, in grado di soddisfare le richieste di Juric.