Dai trofei giovanili ai giocatori lanciati: l’eredità di Massimo Bava al Torino

Dopo nove anni si chiude ufficialmente l'avventura di Massimo Bava in maglia granata. Il responsabile del settore giovanile saluta una squadra in cui ha saputo lasciare un segno tangibile del suo operato. Prima di tutto dal punto di vista dei trofei, perché il suo operato ha portato in dote successi che in casa granata mancavano dagli anni '90. Ma Bava ha saputo anche costruire un settore giovanile in grado di crescere giocatori pronti al salto nel professionismo. Ecco, a conti fatti, un breve consuntivo di nove anni di attività mettendo sulla bilancia i trofei vinti e i giocatori professionisti lanciati.