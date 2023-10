Torino, Pellegri punta l’Inter: nel mirino la titolarità al fianco di Zapata

Nel corso di questa sosta, Pietro Pellegri si sta allenando al Filadelfia agli ordini di Ivan Juric con un obiettivo fisso nella mente: essere titolare in Torino-Inter, partita che sarà disputata sabato 21 ottobre alle ore 18 allo Stadio Olimpico Grande Torino. L'attaccante, infatti, vuole provare a giocarsi le sue carte in vista di un appuntamento che potrebbe riservare diverse sorprese tattiche in casa Toro.

Torino, contro l'Inter possibile vedere le due punte. Per Pellegri è un'occasione

Le recenti difficoltà in zona d'attacco del Torino hanno portato Juric a fare delle riflessioni circa il modulo da adottare in futuro. Per questo, in vista dei prossimi impegni, non è assolutamente da escludere la possibilità che i granata scendino in campo con due punte. Già nella gara contro l'Inter, Pietro Pellegri potrebbe approfittare di questa situazione, andando ad occupare il posto da titolare nel duo d'attacco al fianco di Duvan Zapata. Ovviamente ci sarebbe da fare i conti con la concorrenza di Sanabria, che però potrebbe non essere al top della forma sabato 21.