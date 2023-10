Tameze cuore Toro: duttile e disponibile, un punto fermo da cui ripartire

L'accelerata di Tameze: a Settembre era il giocatore più in ritardo

Tameze da quando è arrivato a Torino si è messo a completa disposizione della la squadra. A confermarlo è l'interessante percorso in crescendo che il giocatore ha compiuto. Il classe '94 con la divisa granata non era partito con il piede giusto, disputando una partita tutt'altro che brillante al suo esordio stagionale contro il Cagliari, poi pareggiata per 0-0. Persino il tecnico Ivan Juric al termine della gara, non aveva speso parole positive nei confronti dell'ex-Hellas Verona: "In ritiro Adrien è arrivato in condizioni non buone, deve lavorare tanto e stare molto attento a come vive per tornare il Tameze che volevamo. Sta patendo un po’. So quello che ci può dare Tameze, ma si deve mettere a posto”. Discorso che ha distanza di tempo si è rivelato necessario, visto che da quel momento il giocatore si è reso protagonista di un progressivo miglioramento, che ha portato il tecnico a fidarsi di lui a tal punto da schierarlo come difensore. Adrien Tameze potrebbe rappresentare un solido punto di riferimento per questo Toro, che da ormai diverse giornate sembra completamente smarrito.