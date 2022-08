Torino, plebiscito per Praet. E’ lui il prescelto dai tifosi per la trequarti

I risultati del sondaggio di TN: il belga è il preferito dai lettori per completare il parco trequartisti

I tifosi del Torino vogliono il ritorno di Dennis Praet. E' questo ciò che emerge dai risultati del sondaggio di TN proposto nella giornata di ieri- mercoledì 24 agosto -. Nonostante gli arrivi di Radonjic, Vlasic e Miranchuk, Juric ha infatti espressamente affermato che la trequarti granata va comunque completata con un ulteriore arrivo. Noi, a tal proposito, su queste colonne abbiamo voluto chiedervi: chivorreste come trequartista per completare il reparto? Praet, Barrow, Laurentié o altri? La maggioranza dei votanti, ovvero il 71,19%, ha scelto Praet, mentre Laurienté e Barrow hanno raccolto pochissimo, rispettivamente il 15,15% e l'8,74%. Solo il 4,31% ha invece optato per l'opzione Altri.