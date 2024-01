Torino, Seck da titolare al prestito a Frosinone: la sua è una scommessa persa

Seck chiuderà a Frosinone una stagione nel corso della quale, nonostante le diverse occasioni concessegli da Juric, non è riuscito ad imporsi a Torino, scivolando piano piano all'indietro nelle gerarchie dell'attacco granata. Da fine ottobre in poi, infatti, il senegalese, in 11 partite disputate dal club granata, è stato impiegato solo 3 volte, sempre da subentrato, per un totale di una ventina di minuti.

Il ridotto minutaggio delle ultime sfide può essere visto come lo specchio dell'avventura di Seck al Torino, la quale non è mai decollata e lo stesso calciatore non ha mai dato la sensazione di poter conquistare uno spazio importante in squadra. A due anni di distanza dal suo approdo in granata (era il 31 gennaio 2022 quando arrivò sotto la Mole) si può facilmente affermare che la sua è una scommessa non vinta da parte della società, che ai tempi decise di acquistarlo dalla Spal per 5 milioni.

Seck, il prestito è una presa d'atto della realtà

Adesso per Seck arriva un prestito in una squadra che lotta per salvarsi, che non è nient'altro che la dimostrazione del fatto che il classe 2001, oggi, non è un giocatore pronto per la Serie A ad alti livelli e che l'investimento fatto nei suoi confronti si è rivelato un azzardo. Il trasferimento al Frosinone è infatti una presa d'atto della realtà da parte del Torino, che prova a farlo ripartire da un livello più basso per rivalutarlo eventualmente in futuro. Insomma, in due anni Seck non ha reso quanto sperato e le vicissitudini extra-campo che l'hanno coinvolto, come il presunto caso di revenge porne l'incidente d'auto, non l'hanno di certo aiutato nel suo percorso al Toro.