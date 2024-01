Torino, incidente nella notte per Seck: il calciatore illeso

Demba Seck questa notte - dopo le 3 di notte - è rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Pietro Cossa a Torino per cause ancora da accertare. Il numero 23 granata - secondo quanto riporta da La Repubblica - a bordo della sua Mercedes è finito contro due lampioni. Seck in seguito all’incidente è rimasto illeso e si è rifiutato di essere trasportato all’ospedale per accertamenti.