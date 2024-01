Calciomercato Torino, Demba Seck verso la Cremonese in prestito

Come già riportato su queste colonne nei giorni scorsi per Demba Seck si avvicina un trasferimento in Serie B, l'ex Spal è pronto a passare alla Cremonese con la formula del prestito. L'attaccante senegalese dovrebbe quindi trasferirsi a breve in prestito alla formazione lombarda e continuare a giocare per il resto di questa stagione in Serie B, come svelato da Gianluca Di Marzio. Dopo un inizio di campionato in cui Seck veniva spesso chiamato in causa da Juric e partiva titolare con continuità, a fine ottobre ha perso posti nelle gerarchie del suo allenatore. Nelle ultime cinque partite del Toro, l'attaccante classe 2001 ha infatti giocato soltanto quattro minuti e per tale motivo cambiare aria in questa sessione di gennaio potrebbe essere la scelta giusta per avere più spazio in cadetteria. Per Seck dopo 20 giornate di Serie A si contano in tutto nove presenze con la maglia del Torino. Ora per lui si aprono le porte di una nuova avventura a Cremona dove cecherà di rifarsi.