Calciomercato, gli occhi della B su Seck: può lasciare Torino in prestito

Tra i club più interessati c'è il Palermo. Il passaggio al 3-5-2 avvicina la partenza dell'ex Spal

Superato lo spavento per l'incidente della scorsa notte, per Demba Seck si aprono settimane decisive in chiave mercato. Il trequartista granata è uscito illeso dallo spiacevole episodio che lo ha coinvolto in via Pietro Cossa: nonostante l'auto distrutta, il giocatore è stato fortunato e non si è infortunato dopo lo schianto.

L'occasione sprecata: zero gol e zero assist in granata — Per Seck si aprono dunque le porte del mercato. L'ex Spal ha avuto una grossa opportunità in avvio di stagione, ma non è riuscito a sfruttarla. Impiegato come trequartista titolare sulla destra, il classe 2001 non è riuscito a incidere: zero gol e zero assist da quando veste la maglia granata (38 presenze) sono numeri decisamente negativi per un giocatore offensivo. Seck ha dimostrato di non essere ancora pronto per un campionato ad alti livelli in Serie A ed il suo scarso rendimento è uno dei fattori che hanno costretto Juric a cambiare modulo per accantonare i trequartisti.

Gli occhi della Serie B: c'è il Palermo in pressing — Per il giocatore si prospetta dunque un ritorno in Serie B, dove potrebbe trovare più spazio per maturare esperienza e lavorare per colmare lacune tecniche. Le squadre interessate in cadetteria non mancano affatto e tra queste c'è soprattutto il Palermo. Il Toro, dal canto suo, ora ha tutto l'interesse a lasciar partire il giocatore: prelevato a gennaio 2022 per 5 milioni di euro, Seck non ha mai ripagato l'importante investimento. Tenerlo in panchina ha ormai poco senso, anche in virtù di un modulo che ormai lo penalizza: un prestito in Serie B potrebbe dunque rappresentare la giusta soluzione per permettere al giocatore di trovare spazio e al club di valutarne eventuali margini di crescita.

