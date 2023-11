Toro in numeri, Linetty: grinta, aggressività e precisione nei passaggi

Il passaggio dal 3-4-2-1 al 3-5-2 ha sicuramente giovato a Karol Linetty , che si è affermato nella posizione di mediano davanti alla difesa, conquistando tanto spazio e minuti. Nelle 3 partite con il nuovo modulo, il polacco ha infatti totalizzato 214', contro i 276' disputati nelle precedenti 8. L'infortunio nel corso della partita con il Monza ha costretto l'ex Samp ad uscire al minuto 34, altrimenti molto probabilmente avrebbe collezionato la terza partita consecutiva da titolare nella quale rimane in campo per tutta la partita.

Le statistiche in fase difensiva sono un chiaro indicatore del perché Ivan Juric abbia dato così tanta fiducia nelle ultime gare a Linetty. Stando a quanto riporta whoscored.com, il polacco ha maturato una media contrasti vinti a partita di 1,0, inferiore solamente a quella di Buongiorno (2,3), Schuurs (2,2), Ricci (1,5) e Rodriguez (1,1). Un'ottima media, Linetty la può vantare nei passaggi intercettati per gara: con 0,8 è il migliore tra i centrocampisti: solo Buongiorno, Tameze (ormai schierato costantemente nei 3 dietro) e Schuurs hanno fatto meglio di lui.

Numeri da mediano per Linetty: cartellini gialli e passaggi precisi

L'aggressività e la grinta nel recuperare palloni sono le caratteristiche principali di Karol Linetty, il quale non si tira indietro nella lotta. Non può essere un caso, infatti, che con 3 ammonizioni, sia (insieme a Tameze e Bellanova) colui che ha ricevuto più gialli in questo inizio di stagione. Nella posizione di mediano, però, è importante mantenere anche una buona media nella percentuale passaggi completati: con l'87,3% è, tra coloro che hanno disputato almeno 300' in stagione, il quarto più preciso. Davanti a lui ci sono solamente Schuurs (88,8), Ricci e Tameze (87,7 per entrambi).