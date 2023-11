Toro in numeri, Bellanova: bene nei duelli vinti, ma poca lucidità nei cross

L'analisi statistica del giocatore del Torino secondo i dati di whoscored.com e Kickest

Piero Coletta

Raoul Bellanova è il 7° giocatore per rendimento in questa prima parte di campionato con la maglia del Torino. A confermare ciò sono i dati della piattaforma statistica whoscored.com. Davanti all'ex Cagliari ci sono Alessandro Buongiorno, Perr Schuurs, Duvan Zapata, Ivan Ilic, Adrien Tameze e Samuele Ricci. In un avvio di stagione altalenante come quello della squadra granata Raoul Bellanova è stato sicuramente tra i più positivi. Subito titolare nella prima gara di campionato contro il Cagliari, su 12 partite disputate solo una volta Juric non si è affidato a lui, ovvero nella sfida interna contro l'Hellas Verona chiusa sullo 0-0.

Presenza consistente nel reparto difensivo del Torino — Nel calcio moderno agli esterni a tutta fascia vengono richieste principalmente due cose: saper difendere e saper attaccare. La presenza dell'ex Cagliari da questo punto di vista è stata notevole. Bellanova infatti è il secondo giocatore del reparto difensivo granata per duelli vinti. Il primo è Alessandro Buongiorno con 57 duelli vinti. Segue subito dopo Bellanova con 46. Consistente anche la statistica relativa ai palloni rubati (15), che lo collocano al quarto posto nella retroguardia granata, dietro a Buongiorno, Schuurs e Rodriguez. Stessa posizione anche per i palloni intercettati, 8 in totale. Inoltre il giocatore ha dimostrato di essere molto pulito negli interventi, non è mai stato ammonito (dati raccolti da Kickest).

Scarsa lucidità in zona cross — Il lato negativo di questa prima parte di stagione dell'esterno rhodense è l'apporto alla fase offensiva. Bellanova ha messo a referto solo un assist, precisamente nella sfida contro la Salernitana. Da allora il giocatore non è più riuscito a mandare in porta nessun giocatore del Torino. 16 i dribbling tentati, 8 quelli riusciti secondo i dati raccolti da Kickest. Ancora più negativo il dato relativo ai cross. Bellanova è andato più volte al traversone . Tra i difensori della Serie A è il quarto per cross tentati (49), ma solo pochi sono andati a buon fine: 9 in totale. Poca anche la presenza sotto porta, dove Bellanova ha calciato in porta solo cinque volte e senza mai prendere la porta (dati Kickest).

