Toro in numeri, Ilic: il migliore per assist e passaggi chiave a partita

L'analisi statistica del giocatore del Torino secondo i dati di whoscored.com

Luca Bonello Redattore

Ivan Ilic è il 4° miglior giocatore per rendimento nel Torino 2023/2024. E' questo il verdetto della piattaforma di analisi statistica whoscored.com, che racconta come il serbo, dopo 12 giornate di campionato, abbia maturato un rating medio di 6,59, più basso solo di quello di Buongiorno (7,13), Schuurs (6,68) e Zapata (6,64). Insomma, in generale, Ilic, secondo le statistiche, si è ben comportato, specialmente a livello di passaggi in zona offensiva.

Ilic, 2 assist in stagione: solo altri due come lui — I numeri migliori Ilic ce li ha sotto rete, tanto che è stato coinvolto in 3 marcature dei granata in A (un gol e due assist). Nessuno ha fatto meglio di lui eccetto Radonjic, che ha realizzato 3 gol ma non ha messo a segno alcun assist. E a proposito di questi ultimi, è proprio Ilic il miglior assistman del Torino, a pari merito con Ricci e Tameze. In più, il serbo ex Verona è anche colui che sinora ha realizzato più passaggi chiave a partita tra i granata (1,4 di media).

Ilic, la precisione nei passaggi è la più bassa tra quella dei centrocampisti centrali — La dimostrazione del buon rendimento nell'ultimo terzo di campo è anche il numero relativo alla media dei passaggi progressivi realizzati in stagione: 2,27, ovvero ben un 0,81 in più della media degli altri centrocampisti europei. Sebbene sia vero che Ilic abbia ottimi numeri in zona offensiva, può fare meglio nella precisione passaggi generale, che al momento si attesta all'84,2%, ovvero più bassa di quella compagni di ruolo Gineitis, Ricci, Tameze e Linetty, la quale oscilla tra l'89 e l'87%.

