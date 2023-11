Toro in numeri, Vojvoda: statistiche poco felici sia in attacco che in difesa

In fase difensiva, sempre solo considerando i 4 esterni di fascia, Vojvoda vanta statistiche poco felici. E' l'ultimo per contrasti (0,1 di media contro lo 0,6 di Soppy, lo 0,7 di Lazaro e lo 0,8 di Bellanova) e per dribbling subiti (0,4 contro lo 0,3 e lo 0,2 dei compagni di reparto). Meglio si è comportato nei passaggi intercettati: è secondo solo a Bellanova (o,6 a gara).

Vojvoda, pochi cross ma più coinvolto degli altri nella manovra

Vojvoda non eccelle nemmeno in fase offensiva. Con un precisione passaggi dell'81,4% la media è peggiore sia di quella di Bellanova che di Lazaro, mentre per quanto riguarda i cross, la media è dello 0,3 (come Soppy) a gara, contro quella di 0,8 e 0,7 dei due altri esterni. E' però più coinvolto nella manovra rispetto agli altri due (30,3 passaggi di media contro 28,7 e 27) anche se i passaggi chiave a partita sono inferiori: 0,5 contro 1,2 (Lazaro) e 0,8 (Bellanova).