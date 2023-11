Toro in numeri, Lazaro: deludente, non ha ancora fatto la differenza

Valentino Lazaro è l'undicesimo giocatore per rendimento nel Torino. A confermalo è il dato statistico di whoscored.com. Non è stato forse il ritorno fiammeggiante che l'ambiente si aspettava, ma va detto che anche l'austriaco ha patito il momento di forma non brillantissimo della squadra. Dalla terza giornata contro il Genoa l'ex Inter è sempre stato schierato dal primo minuto, ma non ha mai trovato la rete, oltre a non aver mai servito un assist. Il 3-5-2 potrebbe rilanciarlo in vista della stagione e il cambiamento radicale del Torino dopo il passaggio a questo modulo lascia ben sperare.