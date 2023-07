Toro, scopriamo il Modena: a guidarlo è Bianco, ex allievo di Allegri

Seconda amichevole stagionale per il Torino che quest'oggi, venerdì 28 luglio, alle ore 15, scenderà in campo a Pinzolo per sfidare il Modena, formazione in ritiro nella vicina Dimaro. Un'occasione importante, sia per Juric, che può valutare la sua rosa in vista dell'inizio delle gare ufficiali, sia per i giocatori stessi, che possono e devono mettersi in mostra. Di fronte, i granata troveranno appunto il Modena, formazione emiliana di Serie B che ha sfiorato l'accesso ai playoff nella scorsa annata e che nel campionato che è ormai alle porte vuole riprovarci.