Toro, squadra pronta a tornare al lavoro: domani la ripresa, poi il ritiro

I granata voleranno in Spagna dall'8 al 17 dicembre, in programma anche 4 amichevoli

Redazione Toro News

Mentre il Mondiale entra nel vivo con i primi verdetti e le prime squadre qualificate agli ottavi di finale, in casa Toro si torna a lavorare in vista del campionato. Per rivedere i granata in campo in un appuntamento ufficiale bisognerà attendere la gara del 4 gennaio contro il Verona, intanto gli uomini di Juric sono pronte a lasciarsi alle spalle queste inedite vacanze di novembre. È infatti in programma nella giornata di domani la ripresa degli allenamenti per il Toro, che avrà più di un mese a disposizione per prepararsi ad un 2023 fitto di appuntamenti.

In vacanza con tabelle da seguire — Il Mondiale in inverno rappresenta una novità non da poco per allenatori e soprattutto per i preparatori atletici delle squadre di Serie A, chiamati a stilare un adeguato programma di lavoro in vista della ripresa. Dopo la trasferta di Roma la squadra ha beneficiato di due settimane di vacanza, pur con esercizi da seguire per mantenersi in forma. E non è infatti un caso che, tra le foto postate dai giocatori sui social, siano comparsi anche momenti di allenamento e palestra in mete esotiche. Lunedì 28 si tornerà però a fare ancora più sul serio, con la squadra attesa al Filadelfia per riprendere la preparazione.

Si riparte a Torino, in Spagna le prime amichevoli — Juric potrà dunque tornare a lavorare con la squadra, fatta eccezione per i cinque granata impegnati in Qatar e per il lungodegente Schuurs (che grazie alla sosta punta a tornare a disposizione per la ripresa del campionato). Non sarà ancora a disposizione anche Ola Aina (a causa della lesione miotendinea del bicipite femorale sinistro) e saranno da valutare le condizioni di Pellegri (che non ha reso parte all'amichevole con l'Italia Under 21). Dopo una prima parte di lavoro in città, il Toro si trasferirà in Spagna - a San Pedro del Pinatar - per un mini ritiro dall'8 al 17 dicembre. Proprio in terra iberica i granata disputeranno le prime due amichevoli su un totale di quattro in programma per ritrovare il ritmo partita. Saranno infatti Espanyol ed Almeria le avversarie del Toro, rispettivamente il 10 ed il 16 dicembre. Quindi sulla strada dei granata ci saranno Cremonese e Monza il 23 e 28 dicembre.