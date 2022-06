Toro, una settimana al raduno: la rosa è ancora un cantiere aperto. Il punto

Il tecnico aveva chiesto dieci rinforzi per alzare l'asticella: al momento l'unico affare concluso è l'acquisto di Pellegri

Alberto Giulini

Ad una settimana dal raduno che segnerà l'inizio della nuova stagione (QUI TUTTE LE DATE), la rosa del Toro si presenta come un vero e proprio cantiere aperto. Il mercato granata è di fatto ancora bloccato e dei dieci acquisti auspicati da Juric per alzare l'asticella al momento l'unico portato a termine è quello relativo all'acquisto di Pellegri, per il quale si attende solamente l'annuncio ufficiale.

ROSA INCOMPLETA - Diversi i reparti in cui serviranno rinforzi, a partire dalla porta: Milinkovic-Savic è sul mercato, si cerca un giocatore da affiancare a Berisha. In difesa sarà importante non sbagliare il sostituto di Bremer, ancora in granata ma destinato a salutare per giocare la Champions. In mezzo al campo servono due giocatori dopo il rientro al Milan di Pobega ed il mancato riscatto di Mandragora (ma si continua a trattare). Sugli esterni è in bilico la posizione di Aina, intanto Ansaldi andrà a scadenza e ha già salutato. Urgono rinforzi soprattutto sulla trequarti: Brekalo e Pjaca hanno fatto ritorno a Wolfsburg e Juventus, il futuro di Praet è un'incognita. Al momento resta solo Seck tra i giocatori dell'ultima stagione, con l'inevitabile necessità di reperire sul mercato tre giocatori. In avanti andrà gestita l'eredità di Belotti: da valutare se potranno bastare i soli Pellegri e Sanabria come prime punte.

TAVOLI APERTI - La rosa è dunque incompleta, mentre Cairo e Vagnati sono al lavoro e stanno battendo diverse piste. Per la porta c'è un accordo con Gabriel ma si valutano anche altre opportunità, per prendere il posto di Bremer la pista che porta a Solet è al momento la più calda (c'è accordo col giocatore, si lavora all'intesa col Salisburgo). In mezzo al campo, come già detto, si prospetta una settimana calda per il futuro di Mandragora: la Fiorentina è avanti nei discorsi con la Juventus, ma il giocatore preferirebbe una permanenza in granata. Intanto i granata guardano anche a La Spezia per aggiudicarsi Maggiore. Tantissimi i discorsi aperti per la trequarti, il reparto al momento più sguarnito: il giocatore più vicino è Luis Henrique per il quale c'è un accordo con il Marsiglia. Nella lista di Vagnati, oltre a Praet, anche Djuric, Vlasic, Barrow, Pessina ed Okereke.