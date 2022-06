Calciomercato, Mandragora temporeggia con la Fiorentina: Toro pronto al rilancio

Non è ancora detta l’ultima parola per quel che riguarda il futuro di Rolando Mandragora. Come raccontato negli scorsi giorni, sul giocatore è piombata la Fiorentina che ha presentato un’offerta economicamente più elevata rispetto a quella granata. I Viola hanno messo sul piatto 10 milioni di euro, avvicinandosi alla richiesta della Juventus che si aggira sugli 11-12. Questo non significa però che il giocatore sia ormai diretto a Firenze, anzi.