Calciomercato Torino, incontro per Mandragora interlocutorio e la Fiorentina…

Si è tenuto nella mattinata di oggi un incontro a Milano per Rolando Mandragora tra il Torino e l’entourage del giocatore. Secondo quanto raccolto da Toro News, permane la situazione di stallo. Non c’è per il momento un affondo chiaro della società granata nel tentativo di avvicinarsi alla richiesta della Juventus (11-12 milioni). La sensazione è che la scelta del Torino sia quella di temporeggiare nel tentativo di far scendere i bianconeri a più miti consigli sapendo che al calciatore comunque piacerebbe restare al Torino.

Al contempo, c’è da tenere presente che anche la Fiorentina è sul giocatore e un’offerta concreta dei viola alla Juventus potrebbe sparigliare le carte. Anche per questo il club granata sta tenendo vive altre piste per il centrocampo che potrebbero essere più economiche (ad esempio è aperto un canale con lo Spezia per Maggiore, giocatore monitorato). La netta sensazione è comunque che ci vorrà ancora qualche giorno per sapere dove giocherà Mandragora la prossima stagione partendo dal presupposto che ad oggi il centrocampista è di nuovo interamente un giocatore della Juventus, avendo i granata fatto scorrere il termine per il riscatto a 14 milioni.