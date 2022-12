Verso Torino-Espanyol: ultime news e dove vedere questa amichevole

Alle ore 16 il Torino scenderà in campo per sfidare l'Espanyol, prima amichevole per i granata nel mese di dicembre

Oggi, sabato 10 dicembre, il Torino tornerà in campo per sfidare l'Espanyol in un'amichevole. I granata di Juric disputeranno la loro prima partita a quasi un mese di distanza dall'ultima gara ufficiale, pareggiata 1-1 sul campo della Roma. Il fischio d'inizio di questo match sarà alle ore 16 e si giocherà alla Pinatar Arena presso San Pedro del Pinatar, luogo di ritiro delle due squadre. La gara sarà trasmessa in diretta su Torino Channel, la tv ufficiale del club granata. Noi di Toro News, come di consueto, vi proporremo la diretta testuale dell'incontro.