Vojvoda è in missione per riprendersi il Torino: ma deve fare più di così

Vojvoda vuole sfruttare le assenze per risalire nelle gerarchie di Juric

Il 4 gennaio ripartirà la Serie A, quasi due mesi dopo l'ultima partita di metà novembre e prima della lunghissima sosta per il Mondiale in Qatar. Il Torino in quella data ospiterà in casa propria l'Hellas Verona, ultimo in classifica. Si tratta di una partita nella quale Vojvoda vorrà esserci per dimostrare che nel 2023 può tornare ai suoi livelli. In suo aiuto ci sono anche le condizioni fisiche di Wilfred Singo e di Ola Aina che non sono ottimali. Entrambi infatti dovrebbero saltare il match contro la formazione veneta e rientrare introno alla metà di gennaio. Ci sarà così l'occasione per Vojvoda di disputare parecchi minuti e cercare di risalire le gerarchie di Juric con delle prestazioni convincenti.