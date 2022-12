Torino-Cremonese 0-0: granata incerottati, poche emozioni in amichevole

I granata scendono in campo con il solito 3-4-2-1. Juric conferma Milinkovic-Savic tra i pali. In difesa un cambio rispetto all'ultima amichevole contro l'Almeria: Djidji torna come braccetto destro, Schuurs confermato centrale, a sinistra Zima al posto di Buongiorno. In mezzo al campo fuori sia Lukic che Ricci, in mediana spazio al duo Ilkhan-Gineitis; confermati invece sulle corsie esterne Lazaro e Vojvoda. Sulla trequarti si rivede Radonjic titolare dopo il Mondiale, ad affiancare Miranchuk. Prima punta Sanabria, assente Pellegri. Tante le defezioni tra le fila granata, spicca quella di Lukic, nemmeno in distinta.

Cremonese meno imballata del Torino in avvio. I lombardi si fanno vedere dai primi minuti e avrebbero già l'occasione di passare in vantaggio al 7', quando Sernicola insacca alle spalle di Vanja, ma partiva da posizione di fuorigioco. Poi i granata iniziano a carburare e si vedono le prime sgroppate di Lazaro e i primi tentativi di incursione di Radonjic e Miranchuk. Al 14' si accende il serbo, che parte in velocità sulla sinistra, dribbla due avversari, ma si fa fermare al momento del cross teso in mezzo. I granata si fanno più concreti e anche più pericolosi. Così al 17' Carnesecchi è costretto a due interventi ravvicinati. Prima lo impegna Radonjic, servito da Vojvoda; poi Schuurs, che stoppa di petto in area sugli sviluppi di un corner e col destro calcia a botta sicura, sfiorando la rete. La risposta della Cremonese arriva con due giocate di Milanese, che fa tunnel prima a Lazaro e poi a Djidji ma conclude tra braccia di Vanja. Subito dopo la Cremonese rischia il ribaltone: Sanabria raccoglie bene sul filo del fuorigioco il lancio di Miranchuk, ma non trova clamorosamente lo specchio quando cerca di superare Carnesecchi con un pallonetto. Alla mezzora anche un tegola per Juric: Ilkhan cade male dopo un contrasto aereo a centrocampo ed esce tra gli applausi zoppicando, al suo posto entra Adopo. A fine primo tempo il risultato resta invariato, 0-0.

Secondo tempo: Vojvoda spreca sottoporta

Juric conferma gli undici titolari alla ripresa. La gara resta comunque imballata e anzi, rischia di mettersi in discesa per la Cremonese quando Vojvoda serve direttamente Dessers sbagliando un comodo disimpegno, interviene Vanja con i piedi. Poi la risposta granata: uno-due tra Adopo e Sanabria, con il centrocampista che riceve nuovamente palla sul dischetto, ma perde il tempo del tiro e si gira su se stesso, cercando Vojvoda a rimorchio. Il kosovaro va al tiro, ma è centrale. Al 58' Juric fa i primi due cambi: Rodriguez al posto di Djidji e Ciammaglichella al posto di Radonjic. Il centrocampista della Primavera si fa subito apprezzare per uno strappo sulla trequarti, sul ribaltamento di fronte è poi Vanja a dire no ad Afena-Gyan. Al 67' i granata si riaffacciano dalle parti di Sarr, subentrato a Carnesecchi: Vojvoda trova sugli sviluppi di un corner solo l'esterno della rete. Subito dopo si rinnova il dialogo tra Sanabria e Adopo, che questa volta non tentenna e calcia in porta con un diagonale destro che finisce sul fondo prima che un Ciammaglichella ancora propositivo possa imbucare il tap-in. Per l'ultimo quarto d'ora girandola di cambi tra le fila granata: Buongiorno per Schuurs, Bayeye per Zima, Caccavo per Sanabria, Dembelé per Vojvoda, Weidmann per Lazaro, Edera per Miranchuk e Berisha per Milinkovic-Savic. Tra loro si fa vedere subito Caccavo con un colpo di testa di poco fuori. All'87' è poi Gineitis a regalare gli ultimi minuti di speranza al Toro, mettendosi in proprio dal limite, ma trovando la risposta di Sarr. Ma alla fine non c'è nemmeno il recupero e al "Grande Torino" il match termina sullo 0-0.